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Самострой площадью почти 700 квадратных метров ликвидировали на западе Москвы

Евгений Силаев
Город
Самострой площадью почти 700 квадратных метров ликвидировали на западе Москвы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
МКАД, 56-й километр, дом 10 Карта всех событий

В районе Кунцево Западного административного округа (ЗАО) был демонтирован незаконный ресторан площадью почти 700 квадратных метров. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Незаконная постройка располагалась по адресу МКАД, 56-й километр, дом 10. В здании 1996 года постройки находился ресторан «Сахара».

— В результате пожара строение было частично разрушено, и после проведения работ по реконструкции и восстановлению был создан новый объект площадью 680 квадратных метров. Без разрешительной документации были изменены технико-экономические параметры здания. Учитывая, что на объект было зарегистрировано право собственности, вопрос признания постройки самовольной и освобождения земельного участка был рассмотрен в судебном порядке, — рассказал Бобров.

В результате Арбитражный суд Москвы признал постройку незаконной и обязал собственника демонтировать здание. После его отказа ресторан был снесен силами Госинспекции по недвижимости. Отмечается, что предварительно специалисты провели необходимые работы, связанные с обеспечением безопасности.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Западный административный округ (ЗАО) Район Кунцево Снос Самострой
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