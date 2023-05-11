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Сергунина: Уже более 70 тысяч посетителей приняли детские технопарки Москвы в этом году

Евгений Жуков
Город
Сергунина: Уже более 70 тысяч посетителей приняли детские технопарки Москвы в этом году
Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 73 тысяч юных жителей столицы посетили мероприятия детских технопарков города с начала текущего года. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, дети участвовали в мастер-классах и экскурсиях, проходили долгосрочные курсы и разрабатывали собственные проекты.

— В детских технопарках не только изучают теорию, но и знакомятся с профессиями на практике, — отметила заммэра.

Сергунина уточнила, что в пятерку наиболее востребованных направлений сегодня входят дизайн и архитектура, информационные технологии, химия и биотехнологии, робототехника и радиоэлектроника, авиация и космос.

Сейчас в Москве работает 21 детский технопарк. Они предлагают гостям обширный выбор технических и творческих дисциплин. Актуальные программы собраны на едином портале.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Также Наталья Сергунина рассказала, что дети старше шести лет в период с 22 по 28 мая смогут принять участие в мастер-классах в рамках проекта «ТехноЗнайка». Благодаря ему юные жители Москвы смогут познакомиться с основами робототехники, графическим дизайном и многими другими направлениями.

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