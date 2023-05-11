Ефимов: Московский завод поставил более 40 тысяч кузовных деталей для китайских кроссоверов

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

С марта по апрель 2023 года московский производитель автомобильных компонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) поставил более 40,1 тысячи деталей кузовов. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В условиях санкционного давления и ухода ряда зарубежных марок с отечественного рынка столичный завод способствует локализации производства популярных китайских кроссоверов в России. В феврале предприятие начало выпускать комплектующие для этих машин и в конце месяца отгрузило первую партию. Завод активно наращивает объемы производства. В частности, в марте было поставлено 7,5 тысячи компонентов, а в апреле — уже более 32 тысяч, — рассказал Ефимов.

В феврале 2023 года московский производитель подписал договор о сотрудничестве с тульским заводом «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Согласно условиям договора, столичное предприятие выпускает 106 компонентов кузова для китайских кроссоверов Haval F7 и Haval Jolion.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что к марту 2024 года предприятие планирует увеличить производство до 6,5 миллиона деталей в год. Для этого предприятие планирует развернуть дополнительные производственные мощности.

Также Ефимов сообщил, что за первые два месяца 2023 года столичные предприятия произвели на 33,6 процента электрооборудования больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом разработка электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросла на 59,7 процента.