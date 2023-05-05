Ефимов: Производство электрооборудования в Москве выросло на треть с начала 2023 года

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

За первые два месяца 2023 года столичные предприятия произвели на 33,6 процента электрооборудования больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В городе действует свыше 130 производств электрического оборудования, где трудоустроены более 17 тысяч человек. В январе — феврале 2023 года столичные компании выпустили на 33,6 процента больше изделий по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросло на 59,7 процента, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в городе работают 18 компаний из сферы электрооборудования. Нескольким из них присвоен статус промышленного комплекса, позволяющий сэкономить на налогах и направить дополнительные средства на собственное развитие.

Также в январе-феврале 2023 года было выпущено на 31,3 процента лакокрасочных изделий больше, чем за аналогичный период 2022 года. По словам Ефимова, 18 столичных предприятий занимаются производством лакокрасочных изделий, на них работает свыше 500 человек.