Ефимов: На площадке «Руднево» завершают создание производства абсорбирующего белья

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В рамках офсетного контракта с городом компания «ВИП Камилла» приступает к запуску производства абсорбирующего белья в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом в четверг, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья для нужд города был подписан в начале этого года. По условиям договора инвестор вложит в создание производства не менее 300 миллионов рублей, а взамен Москва в течение 10 лет закупит у предприятия продукцию на 11,7 миллиарда рублей, — отметил представитель мэрии.

Поставка подгузников в столичные учреждения в рамках офсетного контракта должна начаться уже в этом году, а пеленок — в четвертом квартале 2024-го. По словам главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, данное производство обладает всей необходимой инфраструктурой для выпуска изделий.

Основатель компании «ВИП Камилла» Уйгар Учар в свою очередь заявил, что за первый год работы планируется выпустить 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок.

При этом генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что на территории нового индустриального парка уже сегодня введены в эксплуатацию 18 корпусов, а в будущем будет размещен федеральный центр беспилотных авиасистем.

Помимо этого, Владимир Ефимов сообщил, что компания «Биокад», локализовавшая на территории ОЭЗ «Технополис Москва» производственный комплекс, поставила столице свыше 815 тысяч упаковок лекарственных препаратов в рамках офсетного контракта.