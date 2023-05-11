Собянин: Почти 30 бывших доходных домов XIX–XX веков отремонтируют в столице

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

подъезд 1, 2/4, Олсуфьевский переулок, Москва Карта всех событий

Около 30 жилых зданий, которые в прошлом были доходными домами, отремонтируют в столице по региональной программе капремонта. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В доме №2/4 в Олсуфьевском переулке приведем в порядок фасад и крышу, обновим коммуникации. В доме №16/13 в 1-м Неопалимовском переулке восстановим архитектурный декор. Вернем гладкий и рустованный штукатурный слой стен. Также займемся фасадом и крышей, — рассказал глава города.

Также в доме № 21, строение 1, на Малой Пионерской улице специалисты очистят фасад, отремонтируют его штукатурный слой. Помимо этого, планируется полностью вернуть эстетику дому № 34 на улице Покровке.

При этом в прошлом году отремонтировали 26 таких зданий. Среди них доходный дом графа Татищева на Пятницкой, дом Веселовской на Чаплыгина, а также дом купца Лобачева на Волхонке, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также в рамках столичной программы капремонта жилого фонда стартуют работы в доме № 5, корпус 4, на улице Петрозаводской. Здание было построено в 1970 году. В 2023 году специалисты обновят фасад объекта и заменят внутридомовые коммуникации.