Таможенники в Домодедово задержали пассажирку, пытавшуюся провезти украшения на семь миллионов рублей

Фото: Пресс-служба ФТС России

Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Таможенники в аэропорту Домодедово задержали пассажирку, которая отказалась платить пошлину за дорогие ювелирные украшения. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России в четверг, 11 мая.

Женщина прилетела в столицу из ОАЭ. Ее остановили таможенники в «зеленом коридоре» аэропорта. В багаже сотрудники обнаружили ювелирные изделия от известных брендов, среди которых были и часы, браслет, кольцо и серьги из золота 750-й пробы со вставками из драгоценных камней. Суммарную стоимость товаров оценили в семь миллионов рублей.

За перевозку украшений девушке по закону требовалось оплатить пошлину в размере двух миллионов рублей, однако гражданка отказалась. В связи с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных пошлин.

Другое преступление пресекли в Подмосковье. Таможенники обнаружили и изъяли на складе в Видном более 2,5 миллиона пачек сигарет, ввезенных в страну нелегально.