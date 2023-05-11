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Новая точка общепита появится в Бабушкинском парке

Лейла Алиева
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Новая точка общепита появится в Бабушкинском парке
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Бабушкинский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Столица выставила на торги права на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) в Бабушкинском парке. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Сейчас на торги выставлены права на размещение киоска площадью 60 квадратных метров в Бабушкинском парке на северо-востоке Москвы. Победитель аукциона сможет вести торговлю круглогодично в течение пяти лет, — рассказал он.

Победитель торгов сможет самостоятельно установить киоск, где можно будет продавать кондитерские изделия, снеки, мороженное и другую продукцию. Заявки на участие принимаются до 19 мая, онлайн-торги запланированы на 24 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также выставили на торги еще 29 коммерческих помещений в подвальных и на цокольных этажах зданий в центре столицы. В подобных местах зачастую открываются парикмахерские и мини-маркеты, образовательные и спортивные учреждения, а также ремонтные мастерские и другие объекты.

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