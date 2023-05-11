Уличная ссора чуть не закончилась убийством на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, 1-я Останкинская улица Карта всех событий

На северо-востоке города уличная ссора закончилась поножовщиной. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 11 мая.

По ее словам, преступление произошло вечером на 1-й Останкинской улице. Двое мужчин поссорились, и через некоторое время конфликт перерос в драку. В ходе потасовки 47-летний мужчина сбил 58-летнего оппонента с ног и начал бить его по голове. Затем нападавший достал нож и нанес несколько ударов в голову, шею и предплечье потерпевшего.

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Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержали. Выяснилось, что ранее он был судим за убийство.

В его отношении возбуждено уголовное дело, суд заключил мужчину под стражу.

Похожий инцидент произошел на северо-западе Москвы. Таксист поссорился с коллегой, после чего ударил оппонента ножом в живот. Драка попала на видео.