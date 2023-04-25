Таксист на северо-западе Москвы поссорился с коллегой и ударил его ножом в живот

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Лётная улица Карта всех событий

На северо-западе столицы таксист поссорился со знакомым коллегой и ударил его ножом в живот. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло в салоне автомобиля подозреваемого во дворах у метро «Тушинская». Злоумышленник с потерпевшим сидели в одной машине, и между ними вспыхнула ссора. В результате преступник ударил оппонента ножом в живот.

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Пострадавший выбежал из машины и добрался до своего автомобиля, припаркованного на Летной улице. Мужчина сел в него, после чего потерял сознание. Именно там обнаружили 21-летнего мужчину.

Потерпевшего госпитализировали в реанимацию. Согласно заключению врачей, его здоровью был нанесен тяжкий вред. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудники полиции просмотрели записи с видеокамер и установили личность подозреваемого. Им оказался водитель такси 2002 года рождения. Мужчину задержали. Фигуранта заключили под стражу.

Другая ссора закончилась поножовщиной в столичном метро. 18-летний молодой человек повздорил с 50-летним уроженцем Ставропольского края и ударил его ножом. Инцидент попал на видео.