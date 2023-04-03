Ссора в метро Москвы закончилась поножовщиной. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, метро Нагатинская Карта всех событий

В подземном переходе столичного метро молодой человек поссорился с прохожим и ударил его ножом. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 3 апреля.

По его словам, преступление произошло в подземном переходе на станции «Нагатинская» столичного метрополитена. Молодой человек поссорился с компанией и в ходе конфликта ударил одного из оппонентов ножом, после чего сбежал.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Пострадавшего, 50-летнего уроженца Ставропольского края, госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением. Врачи оценили нанесенный его здоровью вред как тяжкий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Через несколько часов после совершения преступления подозреваемого задержали. Им оказался 18-летний молодой человек.

Фигуранта заключили под стражу.

Другое преступление произошло в квартире жилого дома на Вятской улице в Москве. Двое мужчин избили своего знакомого, в результате чего он скончался от полученных травм.