График отключения горячей воды в Москве стал доступен для горожан

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В столице ежегодно в период с мая по конец августа отключают горячую воду для проведения профилактических работ. На портале mos.ru появился график отключения горячей воды для москвичей.

Отключение горячей воды — техническая необходимость для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Продолжительность отключений обычно составляет не более 10 дней.

При этом, чтобы счетчик горячей воды в период профилактического отключения не накручивал лишние кубометры, рекомендуется на это время перекрыть ее и пользоваться только холодной водой. Часто управляющие компании на период отключений сами закрывают внутридомовые задвижки, но дополнительная предусмотрительность не помешает.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что при подготовке к новому отопительному сезону специалисты проведут гидравлические и температурные испытания.

Подготовка к новому отопительному сезону в Москве начинается в середине апреля. В 2022 году перевод систем теплоснабжения на летний режим работы в столице стартовал 14 мая. Мероприятия проводили поэтапно в течение нескольких дней.