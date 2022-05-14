Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам назвали дату завершения отопительного сезона

Евгений Белоусов
Город
Москвичам назвали дату завершения отопительного сезона
Фото: shutterstock

Перевод систем теплоснабжения на летний режим работы в Москве проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в субботу, 14 мая.

— Плановые работы начались прошедшей ночью. Отопление отключено уже в четверти жилых и нежилых строений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, среди которых более 34 тысяч жилых домов. Работы проводятся поэтапно, а полностью отопительный сезон завершится уже 16 мая, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что завершение отопительного сезона начнется 14 мая. Сначала отопление отключат на промышленных и административных объектах, а затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях, уточнил он.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что после окончания отопительного сезона в столице специалисты приступят к мероприятиям по подготовке тепловых сетей к следующему сезону.

Отопление Лето Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте