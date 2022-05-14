Москвичам назвали дату завершения отопительного сезона

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Перевод систем теплоснабжения на летний режим работы в Москве проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в субботу, 14 мая.

— Плановые работы начались прошедшей ночью. Отопление отключено уже в четверти жилых и нежилых строений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, среди которых более 34 тысяч жилых домов. Работы проводятся поэтапно, а полностью отопительный сезон завершится уже 16 мая, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что завершение отопительного сезона начнется 14 мая. Сначала отопление отключат на промышленных и административных объектах, а затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях, уточнил он.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что после окончания отопительного сезона в столице специалисты приступят к мероприятиям по подготовке тепловых сетей к следующему сезону.