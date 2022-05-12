Петр Бирюков заявил, что отключать отопление в Москве начнут 14 мая

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В столице завершение отопительного сезона начнется 14 мая и займет три дня. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы, — рассказал он.

По словам заммэра, отопление будет отключено в более чем 74 тысячах зданий, в том числе в 34 тысячах жилых домов.

Бирюков пояснил, что отключение отопления будет происходить поэтапно в течение трех дней. Сначала его отключат на промышленных и административных объектах, а затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях, уточнил он.

Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что после окончания отопительного сезона в столице специалисты приступят к мероприятиям по подготовке тепловых сетей к следующему сезону, пишет РИА Новости.

30 апреля Петр Бирюков предупредил москвичей о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков. Он отметил, что если нет аварии, то специалисты выезжают по адресам исключительно по заявкам граждан.