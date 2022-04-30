Петр Бирюков предупредил москвичей о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жителям столицы в праздничные дни необходимо проявлять внимательность и остерегаться мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— К сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, — рассказал накануне майских праздников глава комплекса коммунального хозяйства.

Он отметил, что если нет аварии, то специалисты выезжают по адресам исключительно по заявкам граждан, при этом они заранее согласовывают время. Петр Бирюков предупредил, что все внезапные проверки являются незаконными.

— Если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это — мошенники, — констатировал заммэра.

По его словам, такие визитеры обычно стараются продать дорогостоящее оборудование, которое при эксплуатации может быть опасным.

Бирюков также сообщил, что предприятия и компании столичного комплекса городского хозяйства с 30 апреля по 10 мая будут работать в усиленном режиме.