Городские службы перешли на усиленный режим работы

Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Предприятия и компании столичного комплекса городского хозяйства с 30 апреля по 10 мая будут работать в усиленном режиме. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что ответственные лица, а также оперативный и ремонтный персонал ведут круглосуточное дежурство.

Так, дежурство ведут 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, оснащенные специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.

Кроме того, сотрудники комплекса усилили контроль за электросетевыми объектами, а также соблюдением противопожарных и антитеррористических мер по защите инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

— В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, — подчеркнул Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении Telegram-канала ведомства.

Также заммэра рассказал, что в столице в субботу, 30 апреля, пройдет третья в 2022 году промывка дорог с шампунем.