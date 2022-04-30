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Московские дороги промоют шампунем в третий раз после зимы

Полина Долганова
Город
Московские дороги промоют шампунем в третий раз после зимы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Третья в 2022 году промывка дорог с шампунем пройдет в столице в субботу, 30 апреля. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, промывка помогает удалить с дорожного покрытия мазутные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

Мероприятия по очищению улиц начнутся в 13:00.

Все покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории промоют специальным средством. Затем специалисты промоют улицы обычной водой.

В труднодоступных местах комплексные бригады работников коммунальных служб промоют участки вручную.

Бирюков подытожил, что моющее средство не может нанести вреда москвичам, так как не содержит кислот и щелочей.

До этого стало известно, что столичные службы очистили остров у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала, где расположен монумент «В ознаменование 300-летия российского флота», более известный как памятник Петру I.

Петр Бирюков Москва Дороги
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