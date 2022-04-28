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Столичные службы очистили и отремонтировали остров у основания памятника Петру I

Араз Салехов
Город
Столичные службы очистили и отремонтировали остров у основания памятника Петру I
Фото: Khlebnikova Irina
Россия, Москва, Крымская набережная Карта всех событий

Столичные службы очистили остров у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала, где расположен монумент «В ознаменование 300-летия российского флота», более известный как памятник Петру I. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства тщательно очистили после зимы и отремонтировали остров у основания монумента «В ознаменование 300-летия российского флота», более известного как памятник Петру I. Заменили изношенные деревянные брусья настила и полностью покрасили площадку, работы выполнила бригада из пяти человек, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Уточняется, что в 2020 году специалисты провели ремонт набережной возле сооружения на участке более трех тысяч квадратных метров.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что высота самого памятника составляет 98 метров, фигуры Петра — 18 метров.

Также стало известно, что в Москве прошла вторая в этом году промывка дорог с шампунем.

Бирюков добавил, что все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории промоют специальным средством.

Помимо этого, фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе подготовили к новому сезону в рамках месячника по благоустройству.

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