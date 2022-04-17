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Фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе промыли после зимы

Александр Афонин

Город
Фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе промыли после зимы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, Главная аллея Карта всех событий

Фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе подготовили к новому сезону в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщили в воскресенье, 17 апреля, в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса «Годы войны» на Поклонной горе. Это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В ходе работ специалисты сняли с фонтанов защитные конструкции, провели очистку сооружения с помощью щеток и промыли парапеты, чаши и наружные инженерные коммуникации специальным моющим средством. В работе задействовали бригаду из семи человек и двух поливомоечных машин, отметили в пресс-службе.

Накануне на Поклонной горе промыли еще одно сооружение: Монумент Победы был очищен после зимы. Бригада из десяти человек и две поливомоечные машины справились с этой задачей за восемь часов.

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