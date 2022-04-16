Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, площадь Победы, 3с2 Карта всех событий

Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 16 апреля.

— Промывки памятников проводятся ежегодно с марта по октябрь, их число во многом зависит от состояния объектов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще — раз в две недели, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Всего на промывку монумента потратили около восьми часов. В работе была задействована бригада из десяти человек, а также две поливомоечные машины и гидровышка. При очистке использовали около 16 кубометров воды и пяти литров моющего средства, передает служба.

14 апреля заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства провели очистку Триумфальной арки на Кутузовском проспекте после зимы. Промывка осуществлялась в рамках месячника по благоустройству в столице.