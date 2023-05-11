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Пьяная жительница Подмосковья зарезала своего сожителя из-за ссоры на кухне

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяная жительница Подмосковья зарезала своего сожителя из-за ссоры на кухне
Фото: СК РФ
Московская область, Шатура, проспект Маршала Борзова Карта всех событий

В Подмосковье местная жительница зарезала своего сожителя после пьяной ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 11 мая.

По ее словам, преступление произошло утром 10 мая в квартире на проспекте Маршала Борзова в городе Шатура. Пара поссорилась во время распития алкогольных напитков, и в какой-то момент 43-летняя женщина схватила нож и несколько раз ударила своего 46-летнего сожителя в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

О произошедшем местная жительница рассказала своей знакомой, которая и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники СК задержали женщину, осмотрели место преступления, изъяли нож, а также допросили свидетелей. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать фигурантку.

Другая поножовщина произошла на улице на северо-востоке Москвы. Двое мужчин подрались после ссоры, в результате чего один несколько раз ударил другого ножом. Инцидент попал на видео с камеры внешнего наблюдения.

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