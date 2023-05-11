Андрей Бочкарев: Девелоперы выплатили в три раза меньше штрафов за нарушения в долевом строительстве в 2022 году

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В прошлом году столичные застройщики оплатили штрафы за нарушения в сфере долевого строительства на сумму 60 миллионов рублей, что в три раза меньше, чем в 2021-м. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— За 2021 год застройщики оплатили около 88 миллионов рублей штрафов. В 2022 году сумма оплаченных штрафов составила почти 60 миллионов рублей. А в первом квартале 2023 года застройщики возместили штрафы на сумму 0,1 миллиона рублей, — рассказал он.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, с начала этого года сотрудники ведомства проводят внеплановые документарные проверки при согласовании столичной прокуратуры.

За первый квартал этого года в столице построили и ввели в эксплуатацию почти четыре миллиона квадратных метров недвижимости. Из них почти 1,9 миллиона «квадратов» предназначены для жилья.

Еще порядка миллиона квадратных метров жилья планируется построить в этом году в столице по программе реновации. При этом половину объектов составят детские сады, школы и спорткомплексы. Всего в 2023 году снесут около 200 старых пятиэтажек.