График и сроки отключения горячей воды в Москве в 2023 году

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Период отключения горячей воды можно узнать на портале mos.ru, сайте ПАО «МОЭК» и в мобильном приложении «Моя Москва». Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства города.

— Отключения горячей воды проводятся ежегодно с мая по сентябрь в рамках подготовки к новому отопительному сезону, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Информацию о графике отключения горячей воды можно получить по телефонам единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77; единого диспетчерского центра: +7 (495) 539-53-53 или горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды: +7 (495) 539-25-25, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

График отключения горячей воды в Москве стал доступен для горожан. Отключение горячей воды — техническая необходимость для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Продолжительность отключений обычно составляет не более 10 дней.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что при подготовке к новому отопительному сезону специалисты проведут гидравлические и температурные испытания.