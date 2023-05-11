Мошенник украл у москвичей 22 миллиона рублей под предлогом обмена валюты

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Москва, Тверская улица Карта всех событий

В центре столицы мошенник пообещал двум москвичам обменять валюту по выгодному курсу, но в результате похитил у них 22 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 11 мая.

По данным ведомства, житель столицы решил обменять крупную сумму денег в иностранной валюте на рубли. Через друга он обратился к 42-летнему гостю столицы, которого ему посоветовали знакомые.

Для завершения операции друг потерпевшего приехал в квартиру на Тверской улице и передал деньги обменщику. Мужчина попросил подождать его в помещении, а сам скрылся. Через какое-то время посредник заподозрил неладное и позвонил хозяину денег, а также в полицию. Суммарный ущерб составил около 22 миллионов рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемого задержали. В момент поимки денег при нем уже не было.

Фигуранта заключили под стражу.

Другая история, связанная с обменом валюты, произошла в Подмосковье. Потерпевший познакомился с преступником в одном из мессенджеров, где они договорились обменять рубли на иностранную валюту по выгодному курсу. В момент передачи денег злоумышленник внезапно достал перцовый баллончик, распылил его хозяину валюты в лицо, схватил купюры и скрылся. Ущерб составил 23 тысячи долларов США.