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Экономист Кричевский рассказал, как изменится курс рубля до конца мая

Ирина Игнатенко

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Курс рубля
Экономика
Экономист Кричевский рассказал, как изменится курс рубля до конца мая
Фото: shutterstock

Власти РФ контролируют курс рубля через управление нормой продажи валютной выручки экспортерами, а отметка в 80 рублей за доллар оптимальна для текущих потребностей государства. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

По словам эксперта, в настоящее время курс рубля не сильный и не слабый — он находится на оптимальном уровне.

Мрачные прогнозы о неизбежном обвале рубля озвучивают только ради привлечения внимания, добавил он.

Как предполагает Кричевский, до конца мая курс российской валюты вряд ли сильно изменится. В дальнейшем все будет зависеть от поступления валютной выручки и управления этими потоками, передает aif.ru.

В свою очередь финансовый аналитик Александр Багманов отметил, что, по данным и ожиданиям ЦБ, сейчас на рынок пришла «достаточно немалая валютная выручка», которая была снижена предыдущие месяцы. Все это поддерживает рубль, и впредь ожидается лишь его укрепление, передает ФАН.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что в мае доллар может достигнуть отметки 85 рублей, однако сильного ослабления российской валюты не ожидается.

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