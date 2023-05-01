Финансовый аналитик Антонов рассказал, что будет с курсом рубля в мае

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В мае доллар может достигнуть отметки 85 рублей, однако сильного ослабления российской валюты не ожидается. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— В мае не ожидается усиления санкций, поэтому сильного ослабления рубля не ожидаем, при этом тест долларом уровня 85 рублей составляет больше 80 процентов. Здесь ситуация полностью будет зависеть от цен на нефть, — сказал он.

Антонов заявил, что Китай и Индия планируют закупать больше нефти и газа. Это в свою очередь может положительно отразиться на курсе российской валюты. Также эксперт напомнил, что 1 и 9 мая торги не будут проводиться в связи с майскими праздниками, сообщают «Известия».

Напомним, что в феврале Индия закупила рекордный объем российской сырой нефти — 6,3 миллиона тонн. В январе Нью-Дели приобрел у Москвы шесть миллионов тонн. Закупки в феврале выросли с 1,48 миллиона до 1,55 миллиона в день. В итоге Индия потратила на российскую нефть 3,35 миллиарда долларов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,98 процента — до 79,98 доллара за баррель. Цена нефти этой марки опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 31 марта 2023 года.