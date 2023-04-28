Поставки российской нефти в Индию в феврале достигли исторического максимума

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В феврале Индия закупила рекордный объем российской сырой нефти — 6,3 миллиона тонн. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли и промышленности страны.

В январе Нью-Дели приобрели у Москвы шесть миллионов тонн. Закупки в феврале выросли с 1,48 миллиона до 1,55 миллиона в день. В итоге Индия потратила на российскую нефть 3,35 миллиарда долларов. Эта цифра также стала максимальной за все время ведения статистики, передает РИА Новости.

В середине апреля глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Индия ведут совместную работу по созданию перестраховочной компании для поставок нефти. По его словам, такая компания может появиться до конца 2023 года.

По итогам 2022 года поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза. Также увеличился экспорт сырья в Китай.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что в последние годы в мире набирает все больший вес союз России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР (БРИКС). У всех этих стран есть общий признак: они активно развиваются, поэтому уже в ближайшие годы их роль в мире может значительно вырасти.