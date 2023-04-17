Мантуров: Россия и Индия работают над перестраховочной компанией для поставок нефти

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Россия и Индия ведут совместную работу по созданию перестраховочной компании для поставок нефти. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

— Такая тема звучит на повестке наших финансовых органов, в частности, Центрального банка. Сказать, что завтра подписано соглашение и создана структура — пока такого нет, — заявил Мантуров, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, такая компания может появиться до конца 2023 года.

По итогам 2022 года поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза. Также увеличился экспорт сырья в Китай.

Также сразу после применения ограничений поставки нефти из России выросли на 16 процентов. В беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, в чем причина такого резкого увеличения экспорта сырья.

Минэнерго России 1 марта утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Ведомство будет мониторить цены на нефть на основании данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС.