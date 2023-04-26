Стоимость нефти Brent снизилась до 79,98 доллара за баррель

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Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,98 процента — до 79,98 доллара за баррель. Об этом в среду, 26 апреля, свидетельствуют данные биржи.

Цена нефти этой марки опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 31 марта 2023 года. Аналитики считают, что стоимость нефти начала снижаться на фоне опасений возможной рецессии в Соединенных Штатах Америки.

Индекс доверия потребителей в стране снизился до девятимесячного минимума. Эксперты пришли к выводу, что опасения вызывают проблемы у американского First Republic Bank. Это наводит аналитиков на мысль, что банковский кризис еще не закончился, передает РБК.

Кроме того, подешевели и фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне. На Нью-Йоркской товарной бирже их стоимость упала на 0,64 процента — до 76,58 доллара за баррель.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты.

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что ведомству известно о возможном обходе российской стороной потолка цен на нефть, который ранее установили страны Запада.