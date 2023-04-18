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OFAC предупредило американцев о путях обхода потолка цен на российскую нефть

Ирэна Колесова
Экономика
OFAC предупредило американцев о путях обхода потолка цен на российскую нефть
Фото: shutterstock

Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) заявило о том, что ведомству известно о возможном обходе российской стороной потолка цен на нефть, который ранее установили страны Запада.

В заявлении ведомства говорится, что Москва якобы может задействовать порты, расположенные в акватории Тихого океана. По утверждению OFAC, если Россия будет экспортировать топливо именно через них, то цены могут оказаться выше объявленного ранее потолка.

Причем, в США считают, что некоторые представители американской стороны могут активно поддерживать подобный процесс.В ведомстве заявили, что американцы «могут не знать, что они оказывают скрытые услуги с российской нефтью, закупаемой выше потолка цен». Например, якобы можно не заметить именно российского происхождения нефти, поскольку она будет незаметно перегружаться с одного судна на другое, передает РИА Новости.

Вопрос изменения потолка цен на российскую нефть по-прежнему активно обсуждается на Западе. 30 марта страны Евросоюза и члены G7 не пришли к единому мнению по вопросу об изменении потолка цен, сообщил представитель Еврокомиссии.

Впервые же западные санкции в отношении российской нефти встпуили в силу 5 декабря 2022 года. Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты.

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