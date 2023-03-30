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Страны ЕС и G7 не смогли договориться об изменении потолка цен на нефть РФ

Лейла Алиева
В мире
Страны ЕС и G7 не смогли договориться об изменении потолка цен на нефть РФ
Фото: shutterstock

Страны Евросоюза и члены G7 пока не пришли к единому мнению по вопросу об изменении потолка цен на российскую нефть. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил представитель Еврокомиссии.

— На данный момент нет необходимого большинства, чтоб изменить потолок цен. Нет большинства и на уровне G7, — рассказал он.

Также представитель ЕК подтвердил пересмотр вопроса и отметил, что уже разработан механизм по пересмотру потолка цен, передает ТАСС.

В Еврокомиссии 7 февраля сообщили о видоизменении крайней цены на нефть. Так, ЕС исключил из-под действия потолка цен нефтепродукты, произведенные из российского топлива за рубежом. Действие эмбарго не будет распространяться в случае смешивания нефтепродуктов с российскими.

Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель. Эта группа стран потребовала, чтобы порог на российскую нефть оказался на пять процентов ниже рыночных цен. Страны Евросоюза регулярно обсуждают пересмотр цен на нефть из России.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты.

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