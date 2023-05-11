Полиция задержала жительницу Подмосковья, снимавшую порнографию с участием девятилетнего сына

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В Подмосковье сотрудники полиции задержали женщину, которая снимала порнографические фильмы с участием девятилетнего сына. Об этом стало известно в четверг, 11 мая.

Видео для взрослых с участием несовершеннолетнего правоохранители заметили в Сети. В результате проверки личности актеров установили: ими оказались 26-летний житель города Дзержинский, его 40-летняя коллега, начальница отдела одного из местных предприятий, и ее 9-летний сын.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Как сообщил Teelgram-канал Shot, при обыске в квартире женщины обнаружили три жестких диска с видеозаписями подобного характера, которые отправили на экспертизу.

Примечательно, что мать воспитывает ребенка без отца. Ранее на учете семья не состояла.

Другого преступника, у которого на компьютере обнаружили детскую порнографию, задержали в Санкт-Петербурге. В педофилии заподозрили преподавателя из местной школы. По версии следствия, во время работы в учебном заведении 21-летний молодой человек пытался совратить 12-летнюю воспитанницу.