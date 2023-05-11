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Пьяный мужчина подрался с полицейским на северо-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный мужчина подрался с полицейским на северо-западе Москвы
Фото: СК РФ
Москва, Планерная улица Карта всех событий

На северо-западе столицы мужчина подрался с сотрудником полиции. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 11 мая.

По ее словам, 29-летний мужчина вечером 9 мая находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. На Планерной улице к гражданину подошел полицейский, чтобы урезонить его. Однако москвич отказался выполнять требования стража правопорядка, и вместо этого ударил его по голове, а также порвал и испачкал форму сотрудника правоохранительных органов.

В результате дебошира задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В ходе допроса мужчина признал свою вину.

Похожее преступление произошло в центре столицы. Сотрудник МАДИ фиксировал автомобиль, припаркованный с нарушением, когда на него набросился агрессивный водитель. Злоумышленник оскорбил инспектора, а после несколько раз ударил его по лицу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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