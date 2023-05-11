По Петербургу проедет золотой автобус с игроками «Зенита»

Фото: VK / ФК «Зенит»

В субботу, 13 мая, на «Газпром Арене» состоится матч «Зенит» – «Краснодар». После игры, как ранее сообщили представители клуба, состоится церемония награждения петербургской команды.

Сообщается, что футболистам вручат золотые медали и чемпионский кубок. Затем планируется и проезд золотого автобуса с игроками «Зенита» по Санкт-Петербургу. Маршрут в настоящий момент уточняется, передает газета «Петербургский дневник».

7 мая «Зенит» досрочно одержал победу в чемпионате РПЛ. В минувшее воскресенье сине-бело-голубые одержали победу над столичным «Спартаком» со счетом 3:2. Решающий гол был забит на последних минутах игры.

С учетом последней победы «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаемым для соперников за четыре тура до окончания российской Премьер-лиги. «Зенит» в пятый раз подряд и в десятый раз в истории завоевал титул чемпионов России, передает «360».

Столичный футбольный клуб ЦСКА обыграл «Оренбург» со счетом 2:1 и вышел на второе место в Российской премьер-лиге. Встреча прошла в воскресенье, 7 мая, в Москве.