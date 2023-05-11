Инспекторы ГИБДД изъяли почти килограмм наркотиков у водителя в Подмосковье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московская область, городской округ Кашира, М-4 Дон, 111-й километр Карта всех событий

В Подмосковье инспекторы ГИБДД поймали наркоторговца, который вез на машине более 700 граммов запрещенных веществ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 11 мая.

По ее словам, злоумышленника задержали на трассе М-4 «Дон» в районе Каширы. При обыске в машине 43-летнего жителя Северной Осетии обнаружили 13 свертков с неизвестными веществами. Позже экспертиза показала, что среди изъятого было более 500 граммов мефедрона, а также гашиш, масса которого превысила 200 граммов.

Задержанный сообщил правоохранителям, что забрал наркотики в Апрелевке под Наро-Фоминском и должен был спрятать их в тайнике в селе Узуново городского округа Серебряные Пруды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Других курьеров с запрещенными веществами задержали в подмосковном Щелкове. При себе у двух молодых людей было более четырех килограммов мефедрона.