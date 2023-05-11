Bloomberg: Запад передал Украине более 500 единиц бронетехники для контрнаступления

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С начала зимы западные страны отправили Украине более 500 единиц бронетехники для подготовки ВСУ к контрнаступлению. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, у украинской армии нет преимущества в воздухе, так как ВС РФ подготовлены лучше, чем в прошлом году.

— Успех Киева зависит от координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны. Необходимо, чтобы 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другое вооружение, полученное Украиной с декабря, было использовано максимально эффективно, — отмечается в материале.

По данным старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, в настоящее время украинские войска насчитывают около 700 тысяч бойцов. При этом половина из них владеет западным вооружением, а другая часть — советским, передает Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что для подготовки к контрнаступлению ВСУ требуется еще немного времени. Он добавил, что сформированные для наступления бригады уже полностью готовы к участию в боевых действиях, но армии до сих пор не хватает боеприпасов.