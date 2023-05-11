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Зеленский: ВСУ нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский: ВСУ нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению
Фото: president.gov.ua

Украинским военнослужащим требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. Об этом в четверг, 11 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

— Мы можем начать наступать с тем, что у нас есть и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым. Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени, — пояснил он.

Зеленский добавил, что сформированные для наступления бригады уже полностью готовы к участию в боевых действиях. При этом ВСУ до сих пор испытывают нехватку в вооружениях, передает ТАСС.

Недавно американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что украинская армия получила от своих западных союзников все необходимое для успешного контрнаступления.

Эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что украинское командование успело подготовить порядка 80 тысяч солдат к тому, чтобы Киев в ближайшее время начал контрнаступление.

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