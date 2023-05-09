Блинкен: Киев получил все вооружения, необходимые для успеха контрнаступления

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от своих западных союзников все необходимое для успешного контрнаступления. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

— По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными, — цитирует его ТАСС.

Иную точку зрения по этой теме имеют обозреватели издания Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифан. По их словам, российские планирующие бомбы заставили украинское военно-политическое руководство пересмотреть свои планы по контрнаступлению.

При этом обозреватель газеты The Hill Брэд Дресс заявил, что военная поддержка Киева прекратится, если по итогам президентских выборов в США в 2024 году к власти придут представители Республиканской партии.

Конфликт на Украине практически подошел к своему финалу, несмотря на отчаянную попытку украинской стороны организовать контрнаступательные мероприятия, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Действительно ли это так и каким образом обстоят дела с контрнаступлением у армии Украины, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.