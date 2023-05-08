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Telegraph: Контрнаступление ВСУ сорвано новейшим оружием России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Telegraph: Контрнаступление ВСУ сорвано новейшим оружием России
Фото: gur.gov.ua

Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Такое мнение высказали в воскресенье, 7 мая, обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.

— На данный момент противник использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. Во всех этих регионах враг уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы, — приводят они слова советника командования Воздушных ВСУ Юрия Игната.

По мнению обозревателей, активное производство Россией планирующих бомб заставляет командование ВСУ пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Москва производит ежедневно около 20 бомб, приводят оценки экспертов Барнс и Олифант в своей статье.

Обозреватель газеты The Hill Брэд Дресс выразил мнение, что военная поддержка украинской армии со стороны западных стран прекратится, если в результате президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году к власти придут представители Республиканской партии.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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