Telegraph: Контрнаступление ВСУ сорвано новейшим оружием России

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Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Такое мнение высказали в воскресенье, 7 мая, обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.

— На данный момент противник использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. Во всех этих регионах враг уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы, — приводят они слова советника командования Воздушных ВСУ Юрия Игната.

По мнению обозревателей, активное производство Россией планирующих бомб заставляет командование ВСУ пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Москва производит ежедневно около 20 бомб, приводят оценки экспертов Барнс и Олифант в своей статье.

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