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Более 1,7 тысячи случаев укусов клещей зафиксировали в Нижегородской области

Ирина Игнатенко
Общество
Более 1,7 тысячи случаев укусов клещей зафиксировали в Нижегородской области
Фото: shutterstock

Почти две тысячи случаев присасывания клещей зафиксировали нижегородские медики. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

Эксперт отметила, что в этом году сезон клещей начался раньше, чем обычно. Первые случаи укусов были зафиксированы еще в начале марта.

Чаще всего сталкиваются с клещами жители Борского, Городецкого, Семеновского районов. Чаще всего нижегородцы сталкиваются с клещами на дачных и приусадебных участках, передает NewsNN.

Четыре клеща, принесенные за этот сезон на исследования, содержат опасный для человека антиген энцефалита.

В свою очередь врач Олег Абакумов напомнил об опасных болезнях, которые переносят клещи. Это энцефалит и боррелиоз. Определить, есть ли эта болезнь, человеку сложно, поэтому после укуса нужно пройти обследование у врачей, передает ФАН.

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

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