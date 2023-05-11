Газобетонные блоки убили рабочего на северо-западе Москвы
На стройке на северо-западе города газобетонные блоки обрушились на рабочих. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 11 мая.
По ее словам, трагедия произошла на объекте на Шелепихинской набережной. После падения блоков один строитель погиб, еще один госпитализирован.
По данному факту проводится проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура.
— Также Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, — отметила Нефедова.
Другой рабочий пострадал на стройке на западе Москвы. На объекте на улице Сергея Бондарчука обрушились леса, в результате чего мужчина упал с большой высоты.