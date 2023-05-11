Суд оштрафовал компанию VK за утечку данных пользователей

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Суд в столице оштрафовал компанию VK на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей mail.ru. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Савеловского суда в четверг, 11 мая.

Суд признал компанию виновной в нарушении закона «О персональных данных». При этом в пресс-службе уточнили, что по результатам внутреннего расследования ООО «ВК» выяснилось, что причиной утечки стал взлом тестового контура IT-инфраструктуры оператора неизвестным злоумышленником.

Сама утечка произошла в апреле 2022 года. По ее результатам в интернет попали персональные данные российских граждан. Утечкой занялся Роскомнадзор.

Примечательно, что, по данным ведомства, с февраля 2022 года произошло более 140 подобных случаев. Суммарно в Сеть попало около 600 миллионов записей о пользователях из РФ.