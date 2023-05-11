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Названы самые популярные города, где россияне с детьми планируют отдыхать в июне

Ирина Игнатенко
Общество
Названы самые популярные города, где россияне с детьми планируют отдыхать в июне
Фото: Pixabay

Аналитики провели исследование и выяснили, отели в каких городах россияне с детьми чаще всего бронируют на июнь 2023 года.

Так, самым популярным направлением стал Санкт-Петербург, на втором месте оказался Адлер, на третьем — Москва. Также в первый месяц лета многие россияне с детьми поедут в Эсто-Садок, Сочи, Анапу.

Отмечается, что среди зарубежных направлений большинство россиян выбрали для семейного отдыха Ереван, Турцию, Париж, Дубай, передает RT.

Курорты Краснодарского края посетили 700 тысяч человек во время майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. Самыми популярными городами стали Анапа, Сочи, Геленджик, передает ФАН. Данное направление пользуется традиционно высоким спросом в последний месяц весны.

За последнее время туристический поток в Грецию российских путешественников сократился. Согласно отчету Банка Греции (BoG), поток в 2022 году оказался в 16,2 раза меньше, чем в допандемийный 2019 год.

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