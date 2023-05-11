Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке на северо-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
СК проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке на северо-западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

По факту гибели рабочего из-за падения газобетонных блоков на северо-западе столицы проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 11 мая.

По ее словам, следователи опрашивают очевидцев и изучают строительную документацию. Также сотрудники СК назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и строительно-техническую.

Трагедия, о которой идет речь, произошла на объекте на Шелепихинской набережной. На двух рабочих упали газобетонные плиты. В результате один человек погиб, еще один пострадал и был госпитализирован. Выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует столичная прокуратура.

Район Хорошево-Мневники Проверки Следственный комитет Москва Смерть
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Все мнения
О проекте