СК проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

По факту гибели рабочего из-за падения газобетонных блоков на северо-западе столицы проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 11 мая.

По ее словам, следователи опрашивают очевидцев и изучают строительную документацию. Также сотрудники СК назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и строительно-техническую.

Трагедия, о которой идет речь, произошла на объекте на Шелепихинской набережной. На двух рабочих упали газобетонные плиты. В результате один человек погиб, еще один пострадал и был госпитализирован. Выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует столичная прокуратура.