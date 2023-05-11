Один человек погиб в результате пожара в подмосковном Раменском

Фото: Прокуратура Московской области

Московская область, Раменское, улица Коминтерна Карта всех событий

В Подмосковье произошел пожар в квартире жилого дома, в результате которого погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 11 мая.

По ее словам, возгорание произошло на третьем этаже дома на улице Коминтерна в Раменском городском округе. Погиб собственник помещения.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль городской прокуратурой. Также ведомство следит за выяснением всех обстоятельств произошедшего.

— На месте происшествия находится заместитель Раменского городского прокурора Роман Терентьев, — заключила Короткова.

Еще один пожар произошел в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы 10 мая. Загорелась трехкомнатная квартира на Северодвинской улице. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли три человека.