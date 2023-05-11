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Приметы и советы

Врач Воробьев рассказал о причинах возникновения синдрома хронической усталости

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Воробьев рассказал о причинах возникновения синдрома хронической усталости
Фото: shutterstock

О том, почему возникает симптом хронической усталости, рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.

Он отметил, что в ряде случаев синдром хронической усталости — аутоиммунное постинфекционное заболевание. При коронавирусе его также называют постковидный синдром. Воробьев отметил, что подобное состояние тяжело поддается лечению.

Вторая возможная составляющая развития симптома хронической усталости — это депрессия.

— Не болезнь как маниакально депрессивный психоз, а именно депрессивное состояние. Надо разбираться, не является ли это тоже проявлением синдрома хронической усталости, — объяснил Воробьев в комментарии «Радио 1».

В свою очередь невролог, психотерапевт Ольга Голубинская рассказала, что хроническая усталость может являться признаком целого ряда заболеваний, например, гипотиреоза и диабета, передает RT.

Врач-психотерапевт Аркадий Кузнецов рассказал, как самостоятельно понять, что у человека хроническая усталость, и как не допустить ее возникновения.

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