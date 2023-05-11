Хинштейн: В России разработают законопроект об удалении незаконного контента с платформ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил о разработке законопроекта, который позволит обязать онлайн-платформы модерировать содержание публикуемого на самой площадке контента и удалять «все, что нарушает закон». Об этом стало известно в четверг, 11 мая.

По словам Хинштейна, законопроект в настоящее время готовится совместно с Роскомнадзором. Политик также отметил, что внести на рассмотрение данную инициативу, возможно, получится до конца весенней сессии. На регулярной основе, продолжил депутат, от читателей ему приходят сообщения о появлении на сервисе «Яндекс.Музыка» «русофобских и экстремистских композиций».

— Начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

В заключение он добавил, что в рамках законопроекта будут предусмотрены и крупные штрафы, чтобы инициатива работала должным образом.

В апреле первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила с инициативой, согласно которой необходимо запретить музыкантам-иноагентам размещать свои новые песни в российских музыкальных сервисах.