Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК возбудил уголовное дело по факту гибели человека в пожаре в Раменском

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту гибели человека в пожаре в Раменском
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Московская область, Раменское, улица Коминтерна Карта всех событий

По факту гибели человека в пожаре в Раменском возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 11 мая.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». На месте происшествия работают следователи, они вместе со специалистами газовой службы проводят осмотр квартиры.

— В ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая, — резюмировала Врадий.

Пожар, о котором идет речь, произошел в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Коминтерна. В результате возгорания погиб человек. Расследование уголовного дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует городская прокуратура.

Подмосковье Газ Следственный комитет Раменский район Московская область
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Все мнения
О проекте