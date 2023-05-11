СК возбудил уголовное дело по факту гибели человека в пожаре в Раменском

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Московская область, Раменское, улица Коминтерна Карта всех событий

По факту гибели человека в пожаре в Раменском возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 11 мая.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». На месте происшествия работают следователи, они вместе со специалистами газовой службы проводят осмотр квартиры.

— В ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая, — резюмировала Врадий.

Пожар, о котором идет речь, произошел в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Коминтерна. В результате возгорания погиб человек. Расследование уголовного дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует городская прокуратура.