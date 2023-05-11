Спасатель Гофштейн рассказал, как пережить жару в мегаполисе

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Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал, как пережить жару в мегаполисе.

Эксперт пояснил, что в городе жара ощущается сильнее, чем на открытом пространстве, поскольку дома и асфальт раскаляются, а за счет тепловой инерции не успевают остыть за ночь.

Гофштейн отметил, что стоит приобрести кондиционер. Открывать окна в жару не стоит: температура в комнате только повысится.

В квартире нужно держать что-то влажное, чтобы увлажнить и охладить помещение. Например, можно намочить простыни и развесить их по дому.

В жару необходимо пить много воды. Во время прогулки лучше стараться оставаться в тени, не сидеть долго на жаре. Не стоит выходить на улицу без головных уборов, передает «360».

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