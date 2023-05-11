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Эксперт Мкртчян рассказал, куда россияне поедут отдыхать в 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Мкртчян рассказал, куда россияне поедут отдыхать в 2023 году
Фото: Unsplash

О том, куда поедут отдыхать россияне, рассказал вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Он отметил, что большой туристический поток ожидается в Сочи, так как здесь находится единственный открытый аэропорт на всем черноморском побережье России. Также многие россияне выберут для отдыха Дагестан и Абхазию.

Также, по словам эксперта, вырастут турпотоки в Петербург и в Калининград.

Мкртчян добавил, что наблюдается постепенное снижение цен на отдых в Турции, что может повысить привлекательность этого направления, передает «Радио 1».

Ранее туроператоры сообщили об отсутствии дешевых номеров в популярных отелях Сочи до конца лета, передает ФАН.

Летний отдых в Сочи в 2023 году подорожал на 30–40 процентов. Об этом сообщил Альянс турагентств России. «Вечерняя Москва» выяснила, как провести отпуск на Черном море, не потратив лишних денег. Десятидневный отпуск для двоих в отеле «четыре звезды» с трехразовым питанием в летние месяцы обойдется в среднем в 220 тысяч рублей.

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